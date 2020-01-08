Украинским самолетам запретили полеты и над Ираком – премьер
Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.
Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook
Детали: По словам главы правительства, запрет вступает в силу с 00:00 9-го января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.
Кроме того, сообщил премьер, уже начинается внеплановая проверка "обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авалинии Украины".
Он добавил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.
Что было раньше: Решением Госавиаслужбы украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.