Украинским самолетам запретили полеты и над Ираком – премьер

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook

Детали: По словам главы правительства, запрет вступает в силу с 00:00 9-го января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, сообщил премьер, уже начинается внеплановая проверка "обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авалинии Украины".

Он добавил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Что было раньше: Решением Госавиаслужбы украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана.

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