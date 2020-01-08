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Украинским самолетам запретили полеты и над Ираком – премьер

Среда, 8 января 2020, 20:07
Украинским самолетам запретили полеты и над Ираком – премьер

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook

Детали: По словам главы правительства, запрет вступает в силу с 00:00 9-го января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, сообщил премьер, уже начинается внеплановая проверка "обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авалинии Украины".

Он добавил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Что было раньше: Решением Госавиаслужбы украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИрак
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