Почему разбился самолет МАУ: названа версия западных спецслужб

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Среда, 8 января 2020, 23:29

Предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не из-за того, что его сбила ракета.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседника в канадской системе безопасности

Детали: По его словам, спецслужб располагают доказательствами, что у самолета была техническая неисправность, и ракета тут не при чем. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.

Дополняется...

Темы: авиа катастрофы Иран


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