Почему разбился самолет МАУ: названа версия западных спецслужб

Предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не из-за того, что его сбила ракета.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседника в канадской системе безопасности

Детали: По его словам, спецслужбы располагают доказательствами, что у самолета была техническая неисправность, и ракета тут не при чем. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.

Как отмечается в сообщении агентства, крушение "Боинга" почти совпало по времени ракетной атакой Ирана по американским базам в Ираке, поэтому люди начали предполагать, что одна из ракет могла попасть в авиалайнер.

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