Почему разбился самолет МАУ: названа версия западных спецслужб
1186 просмотров
Среда, 8 января 2020, 23:29
Предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не из-за того, что его сбила ракета.
Источник: Reuters со ссылкой на собеседника в канадской системе безопасности
Детали: По его словам, спецслужб располагают доказательствами, что у самолета была техническая неисправность, и ракета тут не при чем. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.
Дополняется...
powered by lun.ua