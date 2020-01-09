В аэропорту "Борисполь" почтили память жертв авиакатастрофы в Иране

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Четверг, 9 января 2020, 00:12

Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память умерших.

Источник: видео "Радио Свобода" в Twitter

Детали: В частности, коллеги членов погибшего экипажа выражают соболезнования, приносят цветы и лампадки, поддерживают друг друга.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Темы: авиа катастрофы Иран Борисполь


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