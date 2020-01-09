В аэропорту "Борисполь" почтили память жертв авиакатастрофы в Иране

Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память умерших.

Источник: видео "Радио Свобода" в Twitter

Детали: В частности, коллеги членов погибшего экипажа выражают соболезнования, приносят цветы и лампадки, поддерживают друг друга.

Це сьогоднішні кадри із "Борисполя".



Серед жертв авіакатастрофи українського літака в Ірані - 11 громадян України, з них 9 - члени екіпажу.



Їхні колеги вшановують пам'ять загиблих і висловлюють співчуття: приносять квіти, лампадки й підтримують один одного. pic.twitter.com/M2gj0NMXtb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 8, 2020

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