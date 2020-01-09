В аэропорту "Борисполь" почтили память жертв авиакатастрофы в Иране
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Четверг, 9 января 2020, 00:12
Родные, друзья и коллеги украинского экипажа, погибшего 8 января в Иране в результате падения самолета МАУ, собрались в аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память умерших.
Источник: видео "Радио Свобода" в Twitter
Детали: В частности, коллеги членов погибшего экипажа выражают соболезнования, приносят цветы и лампадки, поддерживают друг друга.
Це сьогоднішні кадри із "Борисполя".— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 8, 2020
Серед жертв авіакатастрофи українського літака в Ірані - 11 громадян України, з них 9 - члени екіпажу.
Їхні колеги вшановують пам'ять загиблих і висловлюють співчуття: приносять квіти, лампадки й підтримують один одного. pic.twitter.com/M2gj0NMXtb
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
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