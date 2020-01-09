Три ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на источники в иракской полиции. Взрыв ракет привел к пожару. Поэтому в "зеленой зоне" звучали сирены. По сообщению источника, по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Напомним: