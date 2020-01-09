В столице Ирака вновь взрывались ракеты – Reuters
Четверг, 9 января 2020, 00:28
Две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.
Источник: Reuters
Детали: Агентство ссылается на источники в иракской полиции. Взрыв ракет привел к пожару. Поэтому в "зеленой зоне" звучали сирены. По сообщению источника, по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.
Напомним:
- Две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы минувшей ночью, причем правительство Ирана официально подтвердил, что это было его нападение и готовятся другие.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.
Украинская правда