В Украине объявлен день траура
Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании."
Детали: В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
- По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.