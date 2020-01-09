В Украине объявлен день траура 

Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании."

Детали: В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

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