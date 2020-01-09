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В Украине объявлен день траура 

Четверг, 9 января 2020, 03:55
В Украине объявлен день траура 
Эльдар Сарахман

Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины. 

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании."

Детали: В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины. Также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
  • По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофыЗеленский
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