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Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times

Пятница, 10 января 2020, 02:51
Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times

В сети опубликовали видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

Источник: The New York Times

Детали: Издание утверждает, что проверило подлинность записи.

Дословно: "Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала перед крушением".

По информации NYT, у него есть и другие видео. Анализ всего видеоматериала показал следующее: когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, однако все судно не взорвалось, а продолжило полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул обратно к аэропорту и  уже на обратном пути взорвался и упал.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтверждает команда расследователей Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи, и выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

Также в Bellingcat вычислили район, откуда предположительно могла быть выпущена ракета. Один из расследователей Христо Грозев написал в Twitter, что место запуска ракеты может располагаться примерно за 6,5 км от места трагедии. По его словам, это может быть секретная база IRSG.

 
Вероятное место запуска ракеты
Christo Grozev

Что было раньше: премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИраноружие
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