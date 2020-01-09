Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times

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Четверг, 9 января 2020, 22:46

В сети опубликовали видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет "Международных авиалиний Украины" в воздухе над Тегераном.

Источник: The New York Times

Детали: Издание утверждает, что проверило подлинность записи.

Дословно: "Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала перед крушением".

По информации NYT, у него есть и другие видео. Анализ всего видеоматериала показал следующее: когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, однако все судно не взорвалось, а продолжило полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул обратно к аэропорту и  уже на обратном пути взорвался и упал.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтверждает команда расследователей Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи.

Дополняется...

Темы: авиа катастрофы Иран оружие


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