Шокин утверждает, что его отравили ртутью

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о двух остановках сердца вследствие отравления ртутью. Он не исключает, что к этому причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Источник: интервью Шокина для ТСН

Прямая речь: "Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, было применено электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново."

Детали: По словам Шокина, произошло все это в Греции 10 сентября прошлого года, где он находился по своим делам. Он рассказал, что потерял сознание, когда вышел из машины. Благодаря тому, что рядом была больница, его удалось спасти.

После этого бывший глава ГПУ поехал в Вену, чтобы продолжить лечение. По его словам, за него взялся врач, принимавший участие в лечении Ющенко после отравления.

После всех обследований медик сообщил Шокину о содержании ртути в его организме.

"В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме – 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма", – рассказал экс-генпрокурор.

Как ртуть попала в организм Шокину неизвестно.

"За месяц мне снизили содержание ртути в крови до 8%. 12 декабря 2019 был последний анализ – 7,1%. Но это все равно намного больше нормы, и есть определенные негативные последствия, много сопутствующих диагнозов, давление немного повышенное. Впрочем, сейчас многие показатели уже улучшились. На сегодняшний день я считаю, что я не на 100% здоров, но на 85%, может даже и на 90%", – объяснил бывший генеральный прокурор.

Он добавил, что еще планирует посещать Вену для лечения.

Шокин предполагает, что Джо Байден может быть причастен к его отравлению. "Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам".

Сейчас греческими правоохранителями вроде как открыто уголовное производство. Однако официального ответа бывшему генпрокурору еще не предоставили.

В этом же интервью Шокин заявил, что дело газовой компании "Бурисмы", в наблюдательный совет которой входил сын Байдена, "было закрыто и преждевременно, и незаконно".

Что предшествовало: В конце декабря 2019 личный юрист президента США Рудольф Джулиани обнародовал фильм. В нем, в частности, говорилось о том, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина отравили ртутью, из-за чего он имеет проблемы со здоровьем.

Напомним: