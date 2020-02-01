У Зеленского надеются на местные выборы в ОРДЛО в конце октября
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что в конце октября Украина сможет провести местные выборы на всей территории, включая ОРДЛО.
Источник: интервью Ермака в эфире "KRYM – критическое мышление", пишет "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Ермака: "Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей".
"Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ред.) в конце октября".
Детали: Ермак напомнил, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.
Прямая речь: "У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству".
Детали: По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.
Дословно: "Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, - но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - заявил помощник Зеленского.
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Напомним,
- 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
- Помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца.
- В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- В частности, стороны договорились о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря, дальнейшем разведении войск еще на трех участках и проведении местных выборов по украинскому законодательству.