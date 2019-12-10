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Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине

Вторник, 10 декабря 2019, 08:39
Новый саммит нормандской четверки планируют через 4 месяца в Берлине
Ludovic Marin, Pool via AP

Помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" – Украина, Германия, Франция, Россия – подготовят новый саммит через четыре месяца

Источник: "Интерфакс-Украина", ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Что касается размораживания (ситуации на Донбассе), я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы.

Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей.

Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил...

Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия".

Детали: Макрон назвал важным этапом встречу в Нормандском формате, поскольку это первая такая встреча за последние три года. По его словам, важной была встреча глав Украинского и Российского государств в двустороннем формате.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому "через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ТАСС, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована через 4 месяца, состоится в Берлине.

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Темы: нормандский форматДонбассЗеленскийПутинФранция
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