Коронавирус: Правительство эвакуирует украинцев из эпицентра заражения в Китае
Украина направит специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев, который эвакуирует украинцев из китайской провинции Хубэй, где распространяется коронавирус 2019-nCoV.
Источник: Посольство Украины в Китае
Дословно: "В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украине.
С этой целью, Украиной 11 февраля с.г. планируется специальный чартерный рейс по маршурт: г.Киев - г.Ухань (КНР) - Киев".
Детали: Посольство призвало граждан Украины, находящихся в Китае и желающих вылететь, быть готовыми к эвакуации.
По возвращении в Украину эвакуированных ожидает обязательный 14-дневный карантин.
Что было раньше: В интервью "Украинской правде. Жизнь" министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщала, что точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известна, но речь идет о примерно 50 человек.
Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.