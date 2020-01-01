Новый Избирательный кодекс вступил в силу

1 января 2020 года Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирует гендерный баланс, вступил в силу.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Документ вступает в силу за исключением нескольких подпунктов переходных положений, один из которых начинает действовать с 1 июля 2020 года.

Положения, по осуществлению полномочий органов администрирования и органов ведения госреестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК, вступают в силу со дня, следующего за днем ​​принятия ЦИК решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств.

Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Согласно документу избиратели на выборах могут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы в соответствии с едиными списками кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Кодекс гарантирует, что первые 9 кандидатов партийного списка попадают в парламент, если партия преодолела 5-процентный барьер.

При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

Согласно закону, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Внеочередные выборы депутатов проводятся в последнее воскресенье шестидесятидневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными. Очередные проводятся после истечения конституционного срока полномочий президента Украины, внеочередные - в связи с принятием соответствующего постановления ВР.

Среди причин проведения повторных выборов - не избрание одного из двух кандидатов, включенных в бюллетень; снятие кандидатур всеми кандидатами, включенными в избирательный бюллетень; признание выборов несостоявшимися и др.

Очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента и назначает их ВР. Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье девяностодневного срока со дня их назначения ВР.

Одно и то же лицо не может быть президентом Украины больше чем два срока подряд. Лицо, полномочия которого на посту президента прекращены досрочно по основаниям, установленным Конституцией, не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращением полномочий.

Официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанной Верховным Советом государством агрессором или государством-оккупантом.

Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными виборами.

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