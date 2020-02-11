Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без бюджетных денег
Крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Госказначейством.
Источник: пояснение Бородянского для журналистов во вторник в Киеве, которое передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством".
Детали: По его словам, сейчас ведомство вместе с казначейством находится в поиске решения ситуации.
Бородянский надеется, что проблема будет решена быстро.
Предыстория:
- 10 февраля ATR заявил о блокировании его финансирования из госбюджета.
- ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.
- ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.
- По его мнению, к управлению структурами, занимающимися финансированием телеканала, "пришли не подготовлены менеджеры, которые не понимают приоритетов".
- По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.