Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без бюджетных денег

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Вторник, 11 февраля 2020, 12:40

Крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Госказначейством.

Источник: пояснение Бородянского для журналистов во вторник в Киеве, которое передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством".

Детали: По его словам, сейчас ведомство вместе с казначейством находится в поиске решения ситуации.

Бородянский надеется, что проблема будет решена быстро.

Предыстория:

  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его финансирования из госбюджета.
  • ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.
  • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины. 
  • В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.
  • По его мнению, к управлению структурами, занимающимися финансированием телеканала, "пришли не подготовлены менеджеры, которые не понимают приоритетов".
  • По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Темы: Бородянский телевидение крымские татары деньги госбюджет


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