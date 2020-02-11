Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без бюджетных денег

Крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Госказначейством.

Источник: пояснение Бородянского для журналистов во вторник в Киеве, которое передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством".

Детали: По его словам, сейчас ведомство вместе с казначейством находится в поиске решения ситуации.

Бородянский надеется, что проблема будет решена быстро.

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