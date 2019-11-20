Танк не проедет: Зеленский открыл мост в Станице Луганской
На линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской открыли отремонтированный мост.
Источник: Facebook-страница президента
Прямая речь Зеленского: "Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать.
Каждый раз, когда приезжал, моста люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет - мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую".
Детали: За работой отремонтированного моста можно наблюдать в режиме онлайн здесь.
Проектная стоимость моста - 38 млн гривен. Ширина путепровода - 2,5 метра. Между КПВВ и мостом запустили транспортное сообщение. Сейчас 2 электрокара и 2 автобуса осуществляют примерно 95 рейсов в сутки. Мост планировали открыть 27 ноября.
Предыстория:
- В 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.
- 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку блокпост боевиков снят.
- 27 июня совершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.
- 1 июля Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.