Хомчак о бое у Золотого: боевики отмечают годовщину "Дебальцевского котла"
Атаковав позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого, российские вооруженные формирования на Донбассе отмечают пятую годовщину "победы в Дебальцево".
Источник: брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба Руслана Хомчака, к которому присоединился и президент Владимир Зеленский
Прямая речь: "Сегодня, если вы знаете, пятая годовщина Дебальцевских событий и для противника это, они это показывают и для всего их мира, что это их была победа".
Детали: Хомчак считает, что боевики хотели захватить наблюдательные посты чтобы показать своему руководству и населению в пропагандистских целях свою военную победу, что они якобы могут захватывать подконтрольную украинскому войскам территорию.
Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.
Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.
В результате обстрела один украинский военный погиб, трое раненых и трое контуженных.
Подтвержденные потери противника: 4 погибли, 6 раненых.
Напомним:
- Практически сразу же после подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 года активизировались военные действия в районе Дебальцево. Контроль над этим населенным пунктом был стратегически важен для боевиков из-за железнодорожного узла.
По официальным данным, в период с 15 января по 18 февраля 2015 в боях в районе Дебальцево погибли 110 бойцов, 270 получили ранения, 18 пропавших без вести, 7 попали в плен.
Утром, 18 февраля, украинские военные приняли решение выйти из города.