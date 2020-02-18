Хомчак о бое у Золотого: боевики отмечают годовщину "Дебальцевского котла"

Атаковав позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого, российские вооруженные формирования на Донбассе отмечают пятую годовщину "победы в Дебальцево".

Источник: брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба Руслана Хомчака, к которому присоединился и президент Владимир Зеленский

Прямая речь Хомчака: "Сегодня, если вы знаете, пятая годовщина Дебальцевских событий и для противника это, они это показывают и для всего их мира, что это их была победа".

Детали: Хомчак считает, что боевики хотели захватить наблюдательные посты чтобы показать своему руководству и населению в пропагандистских целях свою военную победу, что они якобы могут захватывать подконтрольную украинскому войскам территорию.

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, трое раненых и трое контуженных.

Подтвержденные потери противника: 4 погибли, 6 раненых.

Напомним: