Хомчак о бое у Золотого: боевики отмечают годовщину "Дебальцевского котла"

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Вторник, 18 февраля 2020, 13:26

Атаковав позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого, российские вооруженные формирования на Донбассе отмечают пятую годовщину "победы в Дебальцево".

Источник: брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба Руслана Хомчака, к которому присоединился и президент Владимир Зеленский

Прямая речь: "Сегодня, если вы знаете, пятая годовщина Дебальцевских событий и для противника это, они это показывают и для всего их мира, что это их была победа".

Детали: Хомчак считает, что боевики хотели захватить наблюдательные посты чтобы показать своему руководству и населению в пропагандистских целях свою военную победу, что они якобы могут захватывать подконтрольную украинскому войскам территорию.

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, трое раненых и трое контуженных.

Подтвержденные потери противника: 4 погибли, 6 раненых.

Напомним:

  • Практически сразу же после подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 года активизировались военные действия в районе Дебальцево. Контроль над этим населенным пунктом был стратегически важен для боевиков  из-за железнодорожного узла.

    По официальным данным, в период с 15 января по 18 февраля 2015 в боях в районе Дебальцево погибли 110 бойцов, 270 получили ранения, 18 пропавших без вести, 7 попали в плен.

    Утром, 18 февраля, украинские военные приняли решение выйти из города.

Темы: Донбасс боевые действия Дебальцево


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