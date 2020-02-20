В поселке городского типа Новые Санжары правоохранители оттеснили местных жителей, протестующих против привоза людей, которых эвакуировали из китайского города Ухань.

Источник: коментарий "Украинской правде" пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко; источник УП в правоохранительных органах; трансляция "Радио Свобода"

Прямая речь Артема Шевченко: "Происходят меры по выполнению правительственного решения. Те, кто препятствуют этому неправовым способом – это препятствование прекращается".

Детали: Полиция и Национальная гвардия двинулись по дороге, которую блокируют протестующие. Вероятно, правоохранители "расчищали" коридор для автобусов с людьми.

Столкновения были непродолжительными и по состоянию на 18:55 прекратились после того, как митингующих оттеснили с дороги.

По данным источника УП, находящегося на месте происшествия, дорогу в медицинский центр освободили, колонна с автобусами подъезжает.

Знать больше: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Что было раньше: В "Новых Санжарах" на 14-дневной обсервации должны находиться 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и просят, чтобы эвакуированных из Китая граждан не оставляли на обсервацию в медицинском учреждении на территории их поселка, потому что заведение не приспособлено.

Утверждается, что в медцентре нет "ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка".

В то же время в Кабмине отмечали, что отходы будут утилизированы в специальный способ и не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Предыстория: