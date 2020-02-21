Коронавирус: за сутки из больниц выписали более 2 тысяч человек
Успешно завершили лечение от китайского коронавируса 18424 человека. Умерли от осложнений заболевания 2247 человек.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters
Детали: Число новых заражений вирусом увеличилось на 569 случаев. Сейчас количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 76295. За прошедшие сутки количество людей, которые вылечились составляло 16353 человека. Смертей же зафиксировано 2128.
В то же время, представители министерства здравоохранения Ирана, где недавно обнаружили случаи заболевания китайским вирусом, призвали остановить проведение всех религиозных собраний в провинции Кум.
Также власти Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили 79 новых случаев заражения. Общее количество больных судне составляет 620 человек.
Кроме того, Южная Корея сообщила о первой смерти от вируса. В этой же стране на данный момент 104 случая инфицирования.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.