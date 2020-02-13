Власти Китая отчитываются об уменьшении случаев заражения коронавирусом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение случаев заражения уханским коронавирусом.

Источник: Associated Press

Детали: Отмечается, что в течение последней недели, с 6 по 11 февраля, количество новых случаев заражения уменьшилась.

Сообщается, что 11 февраля было зафиксировано около двух тысяч новых случаев, что почти в два раза меньше чем неделю назад.

Однако уже 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.

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