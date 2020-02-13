Власти Китая отчитываются об уменьшении случаев заражения коронавирусом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение случаев заражения уханским коронавирусом.

Источник: Associated Press

Детали: Отмечается, что в течение последней недели, с 4 по 11 февраля, количество новых случаев заражения уменьшилась.

Сообщается, что 11 февраля было зафиксировано около двух тысяч новых случаев, что почти в два раза меньше чем неделю назад.

Как видно из динамики распространения заболевания, каждый день число новых случаев увеличивалось примерно на 3 тысячи. В то же время, начиная с 5 февраля число новых больных уменьшалось по сравнению с предыдущим днем.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Вместе с тем, 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: