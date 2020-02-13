Власти Китая отчитываются об уменьшении случаев заражения коронавирусом
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Четверг, 13 февраля 2020, 04:48
Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение случаев заражения уханским коронавирусом.
Источник: Associated Press
Детали: Отмечается, что в течение последней недели, с 6 по 11 февраля, количество новых случаев заражения уменьшилась.
Сообщается, что 11 февраля было зафиксировано около двух тысяч новых случаев, что почти в два раза меньше чем неделю назад.
Однако уже 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.
Украинская правда
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