Сотрудники Шария жалуются на травлю в суде над Кузьменко

В соцсетях двое сотрудников, которые работают на видеоблоггера Анатолия Шария, жалуются на травлю у суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Источник: Facebook-страницы работников sharij.net Дмитрия Кучера и Антонины Белоглазовой

Дословно Кучер: Когда я выходил из здания суда, неизвестная мне женщина начала кричать "журналист Шария"! Меня сразу окружило 50 человек из группы поддержки Юлии Кузьменко. Угрожали, задавали глупые вопросы. Неизвестный мне мужчина нанес мне три удара ногой в ногу. Другой облил мочой".

Детали: Белоглазова пишет, что все началось с того, что на нее "навалилась дикая толпа, пытаясь вытолкнуть из зала суда". Ей якобы угрожали и обзывались.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Белоглазова получила синяки и царапины, когда ее выталкивали из зала суда. Он добавил, что девушка вынуждена была вызвать скорую и обращаться к Нацполиции.

В полиции ситуацию пока не комментировали. На телефонные звонки в полиции столицы не отвечают.

Томиленко также заявил, что в суде звучали угрозы представительницы "Страна.ua" Юлии Корзун, угрозы и нецензурная брань звучали в адрес телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", а работницу телеканала "ЗИК" Аллу Жизневскую якобы ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон, ей препятствовали при включении в прямой эфир.

Что предшествовало: 24 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи врача и волонтерку Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

После брифинга МВД 12 января, где правоохранители заявили, что подозревают в причастности к преступлению 5 человек, Шарий активно освещал свою позицию на видеохостинге.