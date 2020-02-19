Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

Среда, 19 февраля 2020, 09:58
Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

Утром 18 февраля во время атаки боевиков на наблюдательные посты Объединенных сил Украины вблизи Золотого, что в Луганской области, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2 тысяч взрывов или залпов.

Источник: внеочередной краткий отчет СММ ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе)

Дословно: "Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов, не подконтролен правительству, расположен в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем правительства, 69 км к западу от Луганска) и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов".

Детали: Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.

Предыстория: :

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Глава Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших . По его словам, ОС контролируют ситуацию.
  • Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗолотоеООСОБСЕбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Золотое
ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА
В ТКГ пытаются решить, что делать с активизацией боевых действий на Донбассе
Разведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали боевика с паспортом РФ
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: