Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

Утром 18 февраля во время атаки боевиков на наблюдательные посты Объединенных сил Украины вблизи Золотого, что в Луганской области, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2 тысяч взрывов или залпов.

Источник: внеочередной краткий отчет СММ ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе)

Дословно: "Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов, не подконтролен правительству, расположен в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем правительства, 69 км к западу от Луганска) и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов".

Детали: Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.

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