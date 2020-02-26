Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вопрос Кабмина решится в ближайшие две недели – источники

Среда, 26 февраля 2020, 08:19
Вопрос Кабмина решится в ближайшие две недели – источники

Решение об обновлении Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

Источник: собеседники "Украинской правды" во властных кругах

Детали: Президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку.

По словам источников УП, Сергей Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился".

Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

Между тем, в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить.

Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера.

Читайте также: ПереЗЕгрузка. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука

Как работает правительство Гончарука. Кто чей министр, закрытые заседания Кабмина и угрозы ротации

Предыстория:

  • Верховная Рада назначила Кабинет министров Алексея Гончарука 29 августа 2019 года.
  • У Гончарука уже был повод вылететь из кресла за якобы слова, что он – "профана в экономике", а президент имеет "примитивное понимание экономических процессов", зафиксированные "прослушкой". Но Зеленский дал ему еще один шанс.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровЗеленскийГончарукТигипко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: