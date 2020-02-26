Вопрос Кабмина решится в ближайшие две недели – источники

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Среда, 26 февраля 2020, 09:19

Решение об обновлении Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

Источник: собеседники "Украинской правды" во властных кругах

Детали: Президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку.

По словам источников УП, Сергей Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился".

Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

Между тем, в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить.

Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера.

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Предыстория:

  • Верховная Рада назначила Кабинет министров Алексея Гончарука 29 августа 2019 года.
  • У Гончарука уже был повод вылететь из кресла за якобы слова, что он – "профана в экономике", а президент имеет "примитивное понимание экономических процессов", зафиксированные "прослушкой". Но Зеленский дал ему еще один шанс.

Роман Кравец, УП
Темы: Кабинет министров Зеленский Гончарук Тигипко


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