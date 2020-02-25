Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко – СМИ
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Вторник, 25 февраля 2020, 22:25
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.
Источник: Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве
Детали: Источники отказались рассказать подробности, поскольку переговоры с Тигипко продолжаются.
Комментариев в Офисе президента и компании Тигипко ТАС пока не предоставили.
К сведению: 2002 - 2004 Тигипко возглавлял Нацбанк. В 2010-2012 гг. занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова.
Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа 2019 года.
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