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Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко

Вторник, 25 февраля 2020, 21:25
Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

Источник: собеседники Украинской правды в Офисе президента и Кабинете министров, Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве

Детали: Источники УП на прошлой неделе видели Тигипко в Офисе президента.

По данным УП, обсуждалась должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности.

В то же время, высокопоставленные источники УП в Кабмине отметили, что кандидатуру Тигипко обсуждают и как альтернативу действующему премьеру. Однако, на сегодняшний день, в ОПУ еще не приняли решение сменить Гончарука.

По информации Kyiv Post, переговоры с Тигипко продолжаются.

К сведению: 2002 - 2004 Тигипко возглавлял Нацбанк. В 2010-2012 гг. занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова.

Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийГончарукТигипко
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