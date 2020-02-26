"Корона на вырост". Способен ли Разумков стать преемником Зеленского

"Не впораюся – піду. Тому йду на 5 років".

Таку обіцянку дав Володимир Зеленський за кілька днів до другого туру президентських виборів, закріпивши свої слова у передвиборчій програмі.

Після інавгурації Зеленського минуло 9 місяців.

За цей час зріс рівень невдоволених курсом глави держави, проте відсоток українців, які довіряють президенту, залишається високим.

Проте рейтинг Зеленського наразі є чи не єдиною більш-менш сталою величиною.

Партія, яку він привів до влади, зараз думає над довготривалим політичним життям. Але постає логічне питання: якщо президент дотримає слова, чи є в Зе!команді особа, яка може стати таким собі спадкоємцем Зеленського?

І, як кажуть у "Слузі народу", така людина є. І у неї, а точніше – в нього, потроху "корона росте".

Наступний після Зе

Нові вибори розпочинаються на наступний день після виборів. Це – аксіома політтехнологів. Тобто наступні президентські вибори-2024 вже 9 місяців як тривають.

Вголос нардепи "Слуги народу" заперечують, що партія дивиться настільки далеко і вже готується до президентських перегонів.

"Партія готується до місцевих виборів поки що. Треба рухатись поступово", – заявив УП голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що дуже мало часу пройшло, щоб хтось готувався стати наступником", – пояснив Микита Потураєв.

А ось новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак навпаки вважає, що 5 років – не так вже і багато часу.

"У нас не так багато часу. Президент Зеленський говорить, що він прийшов на 5 років. 5 років пройдуть дуже швидко", – заявив Андрій Єрмак в лютому.

Тож, хто ця особа з президентськими амбіціями з команди Зеленського?

Це – Дмитро Разумков. Хоча ніхто із Зе!команди про це не говорить публічно. Хіба що опоненти Зе!депутатів.

"Ходять чутки, що він має амбіції створити свою партію і бачить своє політичне майбутнє окремо від партії "Слуга народу".

Щодо перспектив "СН" є багато питань. Місцеві вибори покажуть. Побачимо, чи варто з нею йти далі. Ми бачили багато прикладів, як партії ставали надтоксичними", – розповіла УП нардеп "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

До потрапляння в Зе!команду Разумков був звичайним політтехнологом.

У команду Зеленського Разумкова привів нинішній голова СБУ Іван Баканов. Майбутній голова Верховної Ради став основним публічним спікером Зе!команди під час президентських виборів.

Саме він замість самого кандидата озвучував позицію Зеленського, ходив на ефіри телеканалів, давав інтерв'ю медіа. А вже після перемоги на президентських виборах замінив Баканова на посаді голови партії "Слуга народу".

Згодом Разумков очолив і виборчий список партії та посів головне крісло в парламенті.

А як вам Разумков у ролі наступного президента? Напишіть коментар під відео на YouTube-каналі "Української правди".

Президентські амбіції Разумкова мають підґрунтя. Сьогодні він – друга після Зеленського людина в країні за рівнем довіри.

За останніми дослідженнями, спікеру довіряють 26% українців. Проте для нього є два негативні моменти.

Ще восени зафіксована тенденція до зростання недовіри українців як до нього, так і до парламенту. Це добре видно на графіку від Соціологічної групи "Рейтинг".

Червона лінія вказує, що у вересні, коли новий склад парламенту тільки починав свою роботу, рівень невдоволення українців Радою був на мінімумі. І вже наступного місяця соціологи зафіксували: негативні настрої почали зростати.

Друга погана новина для Разумкова – невдоволення парламентом тягне за собою і рівень недовіри до самого спікера.

"Парламент є таким "Титаніком", спроможним втопити найперспективнішого політика. Він є очільником парламенту. Висновки робіть самі", – заявила УП Вікторія Сюмар.

Висновки з такої ситуації для себе зробив і Разумков.

За інформацією УП, у спікера відбулася розмова з Зеленським щодо того, що Дмитро Олександрович не хоче перебирати на себе негатив від скандалів нардепів.

Спікер воліє менше асоціюватись з неприємними історіями, в які потрапляють "слуги", і прагне, аби більш активну позицію щодо "зашкварів" займала партія.

Президент, за даними співрозмовників УП, відповів доволі прозоро: не подобається – звільняй місце.

Разумков на усі закиди на свою адресу нібито відповів: щось не подобається в роботі Ради – поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади.

На тому і розійшлися.

Обережна самостійність

Хвилювання спікера щодо рейтингів стало проблемою для Зеленського. Ще восени Андрій Богдан звинувачував спікера у саботажі президентських ініціатив. Буцімто Разумков пригальмував законодавчий "турборежим".

У цих розмовах доходило до матів та слів а-ля "ты нам по гроб жизни обязан". Так спілкувався вже колишній керівник Офісу президента, розповідають представники Зе!команди.

Сам Разумков в інтерв'ю "Українській правді" у листопаді минулого року спростовував наявність конфлікту з Богданом, назвавши розбіжності з ексголовою ОПУ "жорсткими дискусіями".

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак одразу після призначення на зустрічі з керівниками фракції пообіцяв: у стосунках з парламентом буде інший підхід, а "турбоскандалів" поменшає.

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Єрмак планував з Разумковим окрему розмову, щоб домовитися про подальшу співпрацю.

Для Офісу президента важливо, щоб не виникало таких історій, як з законопроєктом про землю. Тоді Разумков покинув сесійну залу під приводом блокування президії Юлією Тимошенко.

У відповідь голова фракції Давид Арахамія обурився: чи не спеціально спікер розіграв гру з блокуванням, щоб резонансний законопроєкт не ухвалили в турборежимі за один день, а пішли за регламентом на довготривалий розгляд усіх поправок?

"Сьогодні, мабуть, багато хто був розчарований, що було прийнято абсолютно правильне законне рішення іти за регламентом Верховної Ради України", – заявив тоді Разумков з парламентської трибуни.

Раніше порушення регламенту не ставало на заваді ухваленню законів. Сам Разумков якось визнав: кожен четвертий закон Рада ухвалила з порушеннями.

Тепер ставлення спікера до парламентських процедур змінилося.

Така поведінка свідчить про акуратні, але показові спроби зіграти у власну політичну гру, на яку, наприклад, не здатен прем'єр Олексій Гончарук.

Однопартійці вже розповідають про контакти Разумкова з олігархом Рінатом Ахметовим, на каналах якого частенько з'являється спікер. Поєднати їх може падіння рейтингу "Слуги народу" на сході України. Політична сила олігарха буде боротися за втрачені голоси команди Зеленського. І Разумков може стати одним з лідерів цієї партії.

І тоді в цій електоральній ніші може з'явитися молодий і перспективний. Такий собі модерний Сергій Тігіпко. Благо, досвід співпраці Разумкова з Сергієм Леонідовичем достатній, він допомагав розбудовувати партію "Сильна Україна".

Та й у лавах "Партії регіонів" Разумков перебував. Тож, зайде як "свій" для базових областей регіоналів. І вже заходить.

Наприкінці січня Разумков відвідав Херсон, Миколаїв, Одесу. Дехто жартував, що він "до тещі на млинці" в Миколаїв їздив. Покійний тесть Разумкова Володимир Чайка у 2000-2013 роках був мером Миколаєва. І регіоналом.

Може, спікер і заїхав до тещі. Але усім показали дещо інше. Різні заходи за участі представників місцевих органів влади. Наприклад, відвідування заводів та підприємств: у Херсоні – ТОВ "Данон Дніпро", у Миколаєві – НВК "Зоря Машпроект", в Одесі – ТОВ "Телекарт-прилад".

Це все нагадує поїздки Володимира Литвина. Той теж "гастролював", коли був спікером. Але потім провалився на президентських виборах 2010-го – посів 7-е місце з результатом 2,35%. Не всі це пам'ятають.

"Дмитро робить правильну річ. Попередні спікери і парламенти дуже рідко виїжджали у регіони. А Дмитро це робить часто і це абсолютно правильно", – пояснила поїздки спікера областями нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Чиновники мають їздити і спілкуватися з людьми. У міру своїх можливостей допомагати вирішувати ті чи інші питання. З людьми треба спілкуватися. Тому що коли ти сидиш в кабінетах на Банковій, Грушевського, ти іноді втрачаєш зв'язок з реальністю. Іноді треба бути простішим – люди до тебе потягнуться", – заявив Разумков у сюжеті телеканалу "Рада" з поїздки в Одесу.

Бути простіше – люди підтягнуться. Зрозуміла формула для другої людини в країні, яка хоче стати першою.

Втім, усі шорсткості у відносинах між президентом і Радою, і спроби спікера набрати більш відчутної політичної ваги, жодним чином не впливають на розуміння субординації самим головою парламенту.

Як писала УП, у "Слузі народу" Разумков входить до так званої "групи 719", яка є найбільш дисциплінованою частиною фракції в Раді у стосунках з Банковою.

Кістяк групи складають керівники комітетів та безпосереднє керівництво парламенту в особі Руслана Стефанчука та самого Дмитра Разумкова.

Попри все, саме цю групу в ОПУ вважають "найбільш конструктивною", її учасники називають себе "вірними солдатами Зеленського", на яких президент може завжди розраховувати.

Члени групи переконують, що їхня історія – це не історія амбіцій Разумкова, а сам спікер – один із членів цієї групи, але "навіть не головний".

Водночас, все більш наявна самостійність і амбіції Разумкова диктують зміни як у поведінці парламенту, так і у стосунках з Зеленським.

По суті, у президента і спікера на даному етапі різні інтереси.

У Зеленського – щось таки зробити за свій перший-останній президентський термін. Хай навіть і не популярне.

У Разумкова – збільшити свою популярність, щоб замінити Зеленського у головному кріслі країни, коли прийде його час.

Олексій Братущак