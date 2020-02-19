Министр возмутилась, что близкие погибших на фронте узнают об этом из лент новостей
Министерство ветеранов и Институт национальной памяти разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.
Источник: глава Минветеранов Оксана Коляда в Facebook
Прямая речь: "Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет пестрел именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов.
У меня вопрос – до каких пор родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела!".
Детали: Коляда сообщает, что сейчас в министерстве разрабатывают и нормируют церемониал погребения украинских защитников, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах нашей страны.
В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином.
Министр отмечает, что сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой.
Также в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.
Предыстория:
- 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля.
- Глава Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины ", чтобы забрать погибших.
- Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
- Бывший военный Андрей Римарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, рассказал, что во время этого наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.
- Процедура возвращения тела гранатометчика Максима Хитайлова по состоянию на 19 февраля продолжается.