Министр возмутилась, что близкие погибших на фронте узнают об этом из лент новостей

Министерство ветеранов и Институт национальной памяти разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.

Источник: глава Минветеранов Оксана Коляда в Facebook

Прямая речь: "Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет пестрел именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов.

У меня вопрос – до каких пор родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела!".

Детали: Коляда сообщает, что сейчас в министерстве разрабатывают и нормируют церемониал погребения украинских защитников, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах нашей страны.

В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином.

Министр отмечает, что сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой.

Также в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.

Предыстория: