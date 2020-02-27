Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон сообщал так называемому "королю контрабанды" Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей.

Источник: расследование "Слидство.Инфо" "Король контрабанды"

Детали: В распоряжении журналистов оказалась "черная бухгалтерия" и переписка Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

Так, согласно документам, которые получили журналисты от собственных источников, в ноябре 2017 года Альперин переписывался с должностным лицом прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном.

Прокурор Сергей Красножон во время общения с репортерами ФОТО Слидство.Инфо

Он получал сообщения в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область". В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование в отношении Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Сергея Красножона журналисты установили с помощью специальных программ, которые определили его номер.

В комментарии репортерам прокурор заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто с его номера посылал сообщение, чиновник прокуратуры ответил: "Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете".

Кроме прокурора Красножана, Альперин также был на связи с главой Одесского окружного административного суда Олегом Глуханчуком. Он мог помогать ему решать проблемы в судах, касающиеся подконтрольных ему компаний.

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