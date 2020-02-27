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Прокурор сливал "королю контрабанды" Альперину секреты следствия - СМИ

Четверг, 27 февраля 2020, 15:32
Прокурор сливал королю контрабанды Альперину секреты следствия - СМИ

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон сообщал так называемому "королю контрабанды" Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей.

Источник: расследование "Слидство.Инфо" "Король контрабанды"

Детали: В распоряжении журналистов оказалась "черная бухгалтерия" и переписка Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

Так, согласно документам, которые получили журналисты от собственных источников, в ноябре 2017 года  Альперин переписывался с должностным лицом прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном.

 
Прокурор Сергей Красножон во время общения с репортерами
ФОТО Слидство.Инфо

Он получал сообщения в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область". В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование в отношении Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Сергея Красножона журналисты установили с помощью специальных программ, которые определили его номер.

В комментарии репортерам прокурор заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто с его номера посылал сообщение, чиновник прокуратуры ответил: "Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете".

Кроме прокурора Красножана, Альперин также был на связи с главой Одесского окружного административного суда Олегом Глуханчуком. Он мог помогать ему решать проблемы в судах, касающиеся подконтрольных ему компаний.

Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Предыстория:

  • 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
  • 27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
  • 28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").
  • 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.
  • 2 декабря после внесения залога он вышел из СИЗО.
  • На Альперина был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы,  не общаться с другими подозреваемыми и т.п. 
  • 24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.

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Темы: прокуратураконтрабанда
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