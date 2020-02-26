Двух человек, приехавших из Италии, госпитализировали с пневмонией в Черновцах

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Среда, 26 февраля 2020, 17:40

В областную клиническую больницу в Черновцах госпитализировали второго человека с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными на коронавирус.

Источник: заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь Полищук: "Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состояния. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирус, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала чиновник.

Детали: Полищук рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. Уже есть первые жертвы (11 в Италиии 1 во Франции).
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированныхиз Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя – города, из которого распространился COVID 2019, – уже 7-й день проходят обсервацию (наблюдение) в Новых Санжарах Полтавской области. У них проявлений болезни не наблюдается.
  • Зато от гриппав течение зимы умерли 48 граждан Украины, за последнюю неделю (17-23 февраля) стало известно о десяти летальных случаях вследствие гриппа. Все умершие не имели прививок от гриппа.

Темы: Черновцы Италия коронавирус


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