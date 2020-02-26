Двух человек, приехавших из Италии, госпитализировали с пневмонией в Черновцах

В областную клиническую больницу в Черновцах госпитализировали второго человека с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными на коронавирус.

Источник: заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, которую цитирует Укринформ.

Прямая речь Полищук: "Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состояния. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирус, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала чиновник.

Детали: Полищук рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился.

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