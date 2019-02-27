Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба НОТУ.
"Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными", - отметили в Суспильном.
В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ - это приемлемо, а в другой части общества этот факт вызывает возмущение и неприятие.
"Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации", - также отмечают в ведомстве.
"В условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора Суспильный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в заявлении НОТУ.
Вещатель считает, что нужно провести общественный диалог, чтобы сформулировать позиции украинцев относительно этой проблемы.
Также в НОТУ отмечают, что следует разработать проект закона, который урегулирует ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с Россией.
В НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор, вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.
Однако группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.
Украина во второй раз отказывается от участия в международном конкурсе.
В частности, в 2015 году Украина отказалась от Евровидения из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса вследствие военной агрессии соседней России.
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) в середине мая.
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