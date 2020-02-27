Секретарь СНБО: У 89 заселенных в "Новые Санжары" не обнаружили коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что ни один из "89 эвакуированных", которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не болен коронавирусом COVID-2019.

Источник: СНБО

Детали: По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавируса.

Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля.

Следующий забор биологического материала от эвакуированных планируется на воскресенье, 1 марта.

Этому предшествовало: МОЗ сообщило, что по состоянию на 26 февраля у 48 украинцев, эвакуированных из Китая, не выявили признаков коронавируса, а результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, будут известны 28 февраля.

От УП: 20 февраля сообщалось о 72 эвакуированных из Уханя лицах, среди которых 45 граждан Украины и 27 иностранца (еще одна гражданка Казахстана сошла в Алматы). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, с ними на обсервацию должны были попасть еще 22 сопровождавших человека: экипаж самолета, полицейские и врачи.

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