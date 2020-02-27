Секретарь СНБО: У 89 заселенных в "Новые Санжары" не обнаружили коронавируса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что ни один из "89 эвакуированных", которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не болен коронавирусом COVID-2019.
Источник: СНБО
Детали: По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавируса.
Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля.
Следующий забор биологического материала от эвакуированных планируется на воскресенье, 1 марта.
Этому предшествовало: МОЗ сообщило, что по состоянию на 26 февраля у 48 украинцев, эвакуированных из Китая, не выявили признаков коронавируса, а результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, будут известны 28 февраля.
От УП: 20 февраля сообщалось о 72 эвакуированных из Уханя лицах, среди которых 45 граждан Украины и 27 иностранца (еще одна гражданка Казахстана сошла в Алматы). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, с ними на обсервацию должны были попасть еще 22 сопровождавших человека: экипаж самолета, полицейские и врачи.
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Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
- В мире Covid 2019 за три месяца заразились 82 170 человек, умерли в результате заражения коронавирусом 2804 человека, выздоровели 32 898 человек (подавляющее большинство инфицированных и жертв – в Китае).