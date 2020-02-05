На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД

3246 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 18:52

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, находится 25 граждан Украины.

Источник: ответ Министерства иностранных дел на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна.

Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела".

Детали: По информации украинского посольства в Японии, лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама.

На судне объявлен карантин с утра 5 февраля сроком на 14 суток.

На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

Японские медики пока принимают меры, чтобы диагностировать всех, кто находится на судне.

Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки.

После завершения карантина планируют организовать дополнительное обследование, после чего решится, позволять ли пассажирам покинуть лайнер.

Что было раньше: 5 февраля "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне, сообщила, что 20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за коронавируса Diamond Princess.

На корабле обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит больниц, специалистов и оборудование

Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Коронавирус обнаружили уже у более 24 тысяч человек. Умерли почти 500 человек.
  • В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, двое пациентов еще находятся на диагностике.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус корабли МИД украинцы вирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: 20 украинцев застряли на борту лайнера, где обнаружили коронавирус 5 февраля 2020, 17:18
Изоляция людей и горячая линия: Минздрав готовится к коронавирусу 5 февраля 2020, 16:41
Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют 5 февраля 2020, 16:22
Все новости
Главные новости
СБУ проводит обыски на канале "1+1"
Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют
Рада провалила закон о пенсиях жителям оккупированных территорий
Восстановить водительские права теперь можно онлайн – МВД
Все новости
исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

психология

Послеродовая депрессия у мужчин – реальная

Поиск по сайту
Архив
Весь архів