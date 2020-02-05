На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, находится 25 граждан Украины.

Источник: ответ Министерства иностранных дел на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна.

Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела".

Детали: По информации украинского посольства в Японии, лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама.

На судне объявлен карантин с утра 5 февраля сроком на 14 суток.

На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

Японские медики пока принимают меры, чтобы диагностировать всех, кто находится на судне.

Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки.

После завершения карантина планируют организовать дополнительное обследование, после чего решится, позволять ли пассажирам покинуть лайнер.

Что было раньше: 5 февраля "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне, сообщила, что 20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за коронавируса Diamond Princess.

На корабле обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.

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