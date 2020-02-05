Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД

Среда, 5 февраля 2020, 17:52
На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса, находится 25 граждан Украины.

Источник: ответ Министерства иностранных дел на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна.

Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела".

Детали: По информации украинского посольства в Японии, лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама.

На судне объявлен карантин с утра 5 февраля сроком на 14 суток.

На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

Японские медики пока принимают меры, чтобы диагностировать всех, кто находится на судне.

Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки.

После завершения карантина планируют организовать дополнительное обследование, после чего решится, позволять ли пассажирам покинуть лайнер.

Что было раньше: 5 февраля "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного человека, который находится на судне, сообщила, что 20 украинцев находятся на борту заблокированного из-за коронавируса Diamond Princess.

На корабле обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит больниц, специалистов и оборудование

Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Коронавирус обнаружили уже у более 24 тысяч человек. Умерли почти 500 человек.
  • В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, двое пациентов еще находятся на диагностике.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускораблиМИДукраинцывирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: