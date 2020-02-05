Баканов прокомментировал обыски СБУ в студии Дубинского

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Среда, 5 февраля 2020, 22:41

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь Ивана Баканова: "Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может идти в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только на ул.Куреневская, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц".

Детали: По словам главы СБУ, следственные действия по этому делу велись по министрам, представитям госвласти и УГО. Несколько министров прошли проверку на детекторе лжи.

В СБУ напомнили, что продолжается досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях Кабмина.

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны лица, "периодически посещающие и использующие во время своей деятельности помещения на улице Куреневской".

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Медиагруппа 1+1 media попросила Баканова прокомментировать ситуацию и объяснить причину обысков.

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Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Украинская правда


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