Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "1+1 media" просят Баканова объяснить обыски СБУ в студии Дубинского

Среда, 5 февраля 2020, 18:32
В 1+1 media просят Баканова объяснить обыски СБУ в студии Дубинского

В медиагруппе "1+1 media" просят главу Службы безопасности Ивана Баканова прокомментировать ситуацию и объяснить причину обысков в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1".

Источник: заявление медиагруппы 1+1 media, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 media. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы.

Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности.

Обращаемся к главе СБУ Иване Баканове с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроші". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности".

Детали: В медиагруппе считают, что такие "визиты" нарушают журналистскую неприкосновенность и являются "давлением на независимые СМИ".

Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

В СБУ сообщили "Украинской правде", что следственные действия происходят по решению суда. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.

Там отметили, что обыски проводятся в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.

Вероятно обыски связаны с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.

31 января "Дзеркало тижня" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщало, что уже наутро после появления YouTube-роликов записей прослушки Гончарука президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube.

В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от министерства внутренних дел Арсена Авакова.

В обоих отчетах отмечалось, что ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

Знать больше"Оскар" для Зеленского и Гончарука, или Правительственный кризис в турборежиме

Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
  • Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка 5 февраля заявил, что расследование дела прослушивания Гончарука продолжается и правоохранителям нужно еще несколько недель, чтобы представить отчет президенту.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениеБакановСБУДубинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
телевидение
Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
В Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: