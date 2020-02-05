В "1+1 media" просят Баканова объяснить обыски СБУ в студии Дубинского

В медиагруппе "1+1 media" просят главу Службы безопасности Ивана Баканова прокомментировать ситуацию и объяснить причину обысков в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1".

Источник: заявление медиагруппы 1+1 media, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 media. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы.

Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности.

Обращаемся к главе СБУ Иване Баканове с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроші". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности".

Детали: В медиагруппе считают, что такие "визиты" нарушают журналистскую неприкосновенность и являются "давлением на независимые СМИ".

Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Источник в СБУ сообщил "Украинской правде", что следственные действия происходят по решению суда. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.

Вероятно обыски связаны с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.

31 января "Дзеркало тижня" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщало, что уже наутро после появления YouTube-роликов записей прослушки Гончарука президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube.

В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от министерства иностранных дел Арсена Авакова.

В обоих отчетах отмечалось, что ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

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