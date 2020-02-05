В "1+1 media" просят Баканова объяснить обыски СБУ в студии Дубинского
В медиагруппе "1+1 media" просят главу Службы безопасности Ивана Баканова прокомментировать ситуацию и объяснить причину обысков в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1".
Источник: заявление медиагруппы 1+1 media, "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 media. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы.
Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности.
Обращаемся к главе СБУ Иване Баканове с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроші". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности".
Детали: В медиагруппе считают, что такие "визиты" нарушают журналистскую неприкосновенность и являются "давлением на независимые СМИ".
Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.
В СБУ сообщили "Украинской правде", что следственные действия происходят по решению суда. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.
Там отметили, что обыски проводятся в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.
Вероятно обыски связаны с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.
31 января "Дзеркало тижня" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщало, что уже наутро после появления YouTube-роликов записей прослушки Гончарука президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube.
В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от министерства внутренних дел Арсена Авакова.
В обоих отчетах отмечалось, что ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.
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Предыстория:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
- 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка 5 февраля заявил, что расследование дела прослушивания Гончарука продолжается и правоохранителям нужно еще несколько недель, чтобы представить отчет президенту.