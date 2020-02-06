Врач из Уханя умер от коронавируса

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Четверг, 6 февраля 2020, 23:46

Китайский врач, который пытался заранее предупредить о возгорании коронавируса и из-за этого попал под подозрение со стороны властей коммунистического Китая, умер в больнице.

Источник: AP со ссылкой на Центральную больницу Вуханя

Детали: Согласно сообщению, 34-летний Ли Вэньлян "заразился во время борьбы с эпидемией пневмонии".

Всемирная организация здравоохранения написала в Твиттере: "Мы глубоко опечалены кончиной доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует ценить работу, которую он сделал".

Что было ранее: 6 февраля стало известно, что Ли умер после заражения в Ухане. 

Однако через несколько часов китайские СМИ сообщили, что Ли удалось реанимировать после остановки сердца, но он и далее находится в критическом состоянии.

Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия Китай


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