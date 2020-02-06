Рада прошла 184 правки "по земле", Тимошенко полдня простояла в президиуме

Верховная Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: Вице-спикер Руслан Стефанчук сначала хотел продолжить вечернее заседание на 15 минут, однако затем передумал.

Нардепы прошли 184 правки, при этом поддержали только одну.

В то же время, в течение всего вечернего заседания в знак протеста на месте спикера в президиуме стояла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

скриншот

Что этому предшествовало: В четверг в Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, протестуя против рассмотрения закона о продаже земли. Депутаты от ОПЗЖ заблокировали трибуну парламента. В то же время депутаты проголосовали за продление работы Рады в четверг в 19:30.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

Читайте также: Готовимся к "земельной ночи" в Раде: что изменилось в проект о рынке земли

Предыстория: