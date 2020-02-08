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Восемь украинских стартапов получат 9 миллионов - Гончарук

Суббота, 8 февраля 2020, 18:50
Восемь украинских стартапов получат 9 миллионов - Гончарук

Восемь украинских стартапов получат 9 миллионов гривен от государства из Украинского фонда стартапов.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания наблюдательного совета Украинского фонда стартапов, которого цитирует Департамент коммуникаций Секретариата КМУ

Детали: Фонд стартапов выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий, которые делятся на две категории: Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн (50 тыс. долларов).

Вторая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые находятся на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн (25 тыс. долларов).

В частности seed-гранты получат AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов; GeoDesign info - аналитический онлайн-центр; BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка; Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению; Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Прямая речь Гончарука: "Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны. Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта".

Детали: По словам главы правительства, ожидается, что следующий питчинг состоится в начале марта 2020 года.

Узнать больше:

Охота на "единорогов". Как работает Украинский фонд стартапов и как получить финансирование 

Украинская правда

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Темы: бизнесГончарук
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