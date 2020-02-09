Гончарук рассказал о возможных изменениях в правительстве

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 20:28

В правительстве может появиться новый вицепремьер, который будет координировать экономический блок, также будет разделено Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

Источник: премьер Алексей Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

Дословно: "Абсолютно точно, мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с фокусом на привлечение инвестиций. На то, чтобы защитить промышленность. Потому что то состояние дел, который есть в промышленности, требует особого внимания... Это может быть новый вице-премьер".

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию (министерства оккупированных территорий - ред.) известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение".

Детали: Гончарук также отметил, что правительство думает усилить социальный блок, "потому что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это вопрос очень актуален".

В то же время он сообщил, что не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Прямая речь: "Реализация земельной реформы сейчас действительно сопровождается этим министерством. Там есть сильный замминистра. Мы думаем, каким образом усилить это направление, но я сейчас не вижу предпосылок для разделения министерства".

Детали: Гончарук также отметил, что кандидатура экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта серьезно не обсуждалась.

Прямая речь: "Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали".

Детали: По словам премьера, Минмолодьспорта теоретически может быть разделено, но финального решения на этот счет пока нет. Он отметил, что любое решение не должно помешать подготовке к Олимпиаде, которая находится на "финишной прямой".

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Украинская правда
Темы: Гончарук Кабинет министров Минэкономики Минкультуры


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