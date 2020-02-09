Государственный аппарат будет сокращен минимум на 10% - Гончарук

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 21:26

Премьер Алексей Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата в Украине минимум на 10% в этом году.

Источник: Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

Прямая речь: "Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат".

Детали: По словам премьера, большая экономия предполагается за счет внедрения ІТ-инструментов.

Прямая речь: "Государство должно быть менее раздутым, более компактным, но более эффективным".

Украинская правда
Темы: Гончарук госслужба


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