Государственный аппарат будет сокращен минимум на 10% - Гончарук

Премьер Алексей Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата в Украине минимум на 10% в этом году.

Источник: Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

Прямая речь: "Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат".

Детали: По словам премьера, большая экономия предполагается за счет внедрения ІТ-инструментов.

Прямая речь: "Государство должно быть менее раздутым, более компактным, но более эффективным".