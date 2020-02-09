Государственный аппарат будет сокращен минимум на 10% - Гончарук
453 просмотра
Воскресенье, 9 февраля 2020, 21:26
Премьер Алексей Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата в Украине минимум на 10% в этом году.
Источник: Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV
Прямая речь: "Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат".
Детали: По словам премьера, большая экономия предполагается за счет внедрения ІТ-инструментов.
Прямая речь: "Государство должно быть менее раздутым, более компактным, но более эффективным".
Украинская правда
powered by lun.ua