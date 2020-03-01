В России прошли акции памяти Немцова, задержали 13 человек

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Воскресенье, 1 марта 2020, 02:47
Интерфакс

В городах России прошли акции памяти убитого 5 лет назад оппозиционера Бориса Немцова. Во время мероприятий силовики задержали 13 человек.

Источник: ОВД-Инфо. Мониторинг политических преследований, "Интерфакс"

Детали: Акции прошли в 31 городе. Самая массовая – в столице. По сообщению ОВД-Инфо, в ней приняли участие более 22 тысяч человек. В то же время правоохранители утверждают, что цифра была в два раза меньше.

В Санкт-Петербурге требовать найти заказчиков убийства политика вышли около 1,5 тысячи человек. Там же полиция задержала 8 человек, объясняя это "несоответствием плаката тематике мероприятия". Шесть задержанных уже отпустили. Где находятся еще двое – неизвестно.

Также задержания прошли во Владивостоке. Там силовики забирали людей, которые принимали участие в одиночных пикетах.

Напомним:

  • Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015.
  • Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
  • Исполнителей преступления приговорили к длительным срокам. Заказчиков убийства до сих пор не нашли.
  • На территории России поисковик Google удалил из выдачи в результатах поиска ссылки на два материала издание "Медиазона" о суде по делу об убийстве Бориса Немцова.

Украинская правда
Темы: Немцов Росcия


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