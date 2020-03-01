В России прошли акции памяти Немцова, задержали 13 человек

В городах России прошли акции памяти убитого 5 лет назад оппозиционера Бориса Немцова. Во время мероприятий силовики задержали 13 человек.

Источник: ОВД-Инфо. Мониторинг политических преследований, "Интерфакс"

Детали: Акции прошли в 31 городе. Самая массовая – в столице. По сообщению ОВД-Инфо, в ней приняли участие более 22 тысяч человек. В то же время правоохранители утверждают, что цифра была в два раза меньше.

В Санкт-Петербурге требовать найти заказчиков убийства политика вышли около 1,5 тысячи человек. Там же полиция задержала 8 человек, объясняя это "несоответствием плаката тематике мероприятия". Шесть задержанных уже отпустили. Где находятся еще двое – неизвестно.

Также задержания прошли во Владивостоке. Там силовики забирали людей, которые принимали участие в одиночных пикетах.

Напомним: