В России прошли акции памяти Немцова, задержали 13 человек
В городах России прошли акции памяти убитого 5 лет назад оппозиционера Бориса Немцова. Во время мероприятий силовики задержали 13 человек.
Источник: ОВД-Инфо, "Интерфакс"
Детали: Акции прошли в 31 городе. Самая массовая – в столице. По сообщению ОВД-Инфо, в ней приняли участие более 22 тысяч человек. В то же время правоохранители утверждают, что цифра была в два раза меньше.
В Санкт-Петербурге требовать найти заказчиков убийства политика вышли около 1,5 тысячи человек. Там же полиция задержала 8 человек, объясняя это "несоответствием плаката тематике мероприятия". Шесть задержанных уже отпустили. Где находятся еще двое – неизвестно.
Также задержания прошли во Владивостоке. Там силовики забирали людей, которые принимали участие в одиночных пикетах.
Напомним:
- Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015.
- Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
- Исполнителей преступления приговорили к длительным срокам. Заказчиков убийства до сих пор не нашли.
- На территории России поисковик Google удалил из выдачи в результатах поиска ссылки на два материала издание "Медиазона" о суде по делу об убийстве Бориса Немцова.