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"Зарплаты" в конвертах "слугам" выдают заместители Арахамии – Скороход

Воскресенье, 1 марта 2020, 02:47
Зарплаты в конвертах слугам выдают заместители Арахамии – Скороход

Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп, заявила, что ее бывшие коллеги по фракции получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа".

Источник: Скороход в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой

Детали: Она утверждает, что нардепы получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по $5 тысяч, тем, кто занимает руководящие должности во фракции – $15 тысяч.

Деньги выдают наличными каждому на руки.

"Как мне говорили, то замы фракций", – ответила на вопрос, кто именно является "кассиром" в партии.

Конкретные фамилии Скороход не назвала, ссылаясь на то, что давала показания Национальному антикоррупционному бюро.

"Я с самого начала, еще меня в этом обвиняли, что я не голосую, что я не поддерживаю партию, но на самом деле я много законопроектов поддерживала. Но не те законы, которые я видела лоббистскими, которые я аргументировала, и мы еще много ссорились по этому поводу и на фракциях тоже ", – сказала нардеп.

Бывшая "слуга" также вспомнила обвинения Арахамия в том, что она сама платила нардепам и лоббировала интересы бизнес-групп. Она упрекнула его, что встречного иска об опровержении ее слов он так и не подал, а она, наоборот, будет судиться с главой фракции.

Также Скороход считает, что Арахамии следует запретить выступать на телевидении и давать комментарии. "Пожалуйста, запретите ему появляться и что-то комментировать. Потому что когда он наговорит тех глупостей, что он говорит, то потом никто не знает, как их разгребать", – прокомментировала она заявления лидера" Слуги народа "о водоснабжении в Крым .

Предыстория:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов из фракции исключили Антона Полякова.
  • Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.
  • В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. 
  • Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.
  • В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народаАрахамия
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