Путин и Эрдоган встретятся на следующей неделе

На фоне конфликта в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в первую неделю марта.

Источник: Анадолу

Детали: Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, режим Башара Асада обстреливают населенные пункты, больницы, школы и позиции турецких военных в районе города Идлиб.

В то же время он отметил, что нельзя утверждать, что силы России осуществляют авиаудары по турецким солдатам.

Он отметил, что Турция и РФ делают все возможное для достижения мира в регионе.

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