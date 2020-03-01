Путин и Эрдоган встретятся на следующей неделе

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Воскресенье, 1 марта 2020, 06:00

На фоне конфликта в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в первую неделю марта.

Источник: Анадолу

Детали: Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, режим Башара Асада обстреливают населенные пункты, больницы, школы и позиции турецких военных в районе города Идлиб.

В то же время он отметил, что нельзя утверждать, что силы России осуществляют авиаудары по турецким солдатам.

Он отметил, что Турция и РФ делают все возможное для достижения мира в регионе.

Знать больше: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией"

Предыстория:

  • 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
  • В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
  • В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
  • 28 февраля Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.
  • Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Украинская правда
Темы: Эрдоган Путин Турция Росcия Сирия


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