Ryanair приостанавливает любое авиасообщение с Италией

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из или в Италию из-за вспышки коронавируса.

Источник: Ryanair в Telegram

Дословно: "Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма.

С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы;

С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы".

Детали: Все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

Отмечается, что у пассажиров есть несколько вариантов:

полный возврат средств;

бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;

кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.

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Напомним: