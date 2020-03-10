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Ryanair приостанавливает любое авиасообщение с Италией

Вторник, 10 марта 2020, 14:33
Ryanair приостанавливает любое авиасообщение с Италией

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из или в Италию из-за вспышки коронавируса.

Источник: Ryanair в Telegram

Дословно: "Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма.

  • С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы;
  • С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы".

Детали: Все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

Отмечается, что у пассажиров есть несколько вариантов:

  • полный возврат средств;
  • бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;
  • кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
  • Из-за коронавируса в стране расширили карантин на всю территорию, а украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию.

Украинская правда

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Темы: коронавирусИталияCovid-2019авиа
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