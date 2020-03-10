Ryanair приостанавливает любое авиасообщение с Италией

1149 просмотров
Вторник, 10 марта 2020, 15:33

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из или в Италию из-за вспышки коронавируса.

Источник: Ryanair в Telegram

Дословно: "Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма.

  • С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы;
  • С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы".

Детали: Все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

Отмечается, что у пассажиров есть несколько вариантов:

  • полный возврат средств;
  • бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;
  • кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.

Читайте также: Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
  • Из-за коронавируса в стране расширили карантин на всю территорию, а украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия Covid-2019 авиа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за распространения коронавируса 10 марта 2020, 15:21
Из-за коронавируса МАУ ограничила полеты в ряд стран Европы и Азии 10 марта 2020, 14:57
"МАУ" сократила рейсы в ряд стран и внутри Украины 10 марта 2020, 14:44
Все новости
Главные новости
Путину открыли путь для переизбрания президентом
Суд избрал Федине меру пресечения
Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого
В Госдуме предложили "не мудрить" и дать Путину править вечно
Все новости
Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

Фото

11 фото, которые расскажут, как защититься от коронавируса

подкаст

Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? объясняет эндокринолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів