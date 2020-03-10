Ryanair повністю призупиняє авіасполучення з Італією 

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Вівторок, 10 березня 2020, 15:33

Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси "з" та "в" Італію через спалах коронавірусу.

Джерело: Ryanair у Telegram

Дослівно: "Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені.
Італія буде закритою для туризму.

  • З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси
  • З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси".

Деталі: Всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

Відзначається, що у пасажирів є кілька варіантів:

  • повне повернення коштів;
  • безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;
  • кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.

Наразі в Італії зареєстрували 9 172 випадків захворювання. Серед хворих - одна українка. Померли - 463 людини, вилікувалися - 724. 

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом
  • Через коронавірус в країні розширили карантин на всю територію, а українців закликали утриматися від поїздок до Італії.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія Covid-2019 авіа


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