Ryanair повністю призупиняє авіасполучення з Італією
Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси "з" та "в" Італію через спалах коронавірусу.
Джерело: Ryanair у Telegram
Дослівно: "Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені.
Італія буде закритою для туризму.
- З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси
- З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси".
Деталі: Всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.
Відзначається, що у пасажирів є кілька варіантів:
- повне повернення коштів;
- безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;
- кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.
Наразі в Італії зареєстрували 9 172 випадків захворювання. Серед хворих - одна українка. Померли - 463 людини, вилікувалися - 724.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.
- Через коронавірус в країні розширили карантин на всю територію, а українців закликали утриматися від поїздок до Італії.