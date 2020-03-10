НСТУ просит Шмыгаля выделить средства для вещателя

"Суспільне" оказалось под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов и написал открытое письмо в Кабмин.

Источник: "Суспільне"

Дословно: "Общественный вещатель Украины оказался под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов. Он обращается к Кабмину с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании (10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора), а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, телерадиокомпания должна уплатить дополнительно".

Детали: в НСТУ отметили, что существует две причины такой ситуации, и правление Общественного вещателя убеждено, что обе проблемы могут быть решены с немедленного вмешательства Кабинета Министров Украины.

Первая проблема - задержка выплаты заработной платы. Более четырех тысячи работников Общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы.

Вторым вызовом остается блокировка счетов телерадиокомпании. Еще с февраля "Суспільне" не может осуществлять никаких расходов, в феврале был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах вещателя, для взыскания с компании долга.

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