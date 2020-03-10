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НСТУ просит Шмыгаля выделить средства для вещателя

Вторник, 10 марта 2020, 21:49
НСТУ просит Шмыгаля выделить средства для вещателя

"Суспільне" оказалось под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов и написал открытое письмо в Кабмин.

Источник: "Суспільне"

Дословно: "Общественный вещатель Украины оказался под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов. Он обращается к Кабмину с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании (10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора), а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, телерадиокомпания должна уплатить дополнительно".

Детали: в НСТУ отметили, что существует две причины такой ситуации, и правление Общественного вещателя убеждено, что обе проблемы могут быть решены с немедленного вмешательства Кабинета Министров Украины.

Первая проблема - задержка выплаты заработной платы. Более четырех тысячи работников Общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы.

Вторым вызовом остается блокировка счетов телерадиокомпании. Еще с февраля "Суспільне" не может осуществлять никаких расходов, в феврале был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах вещателя, для взыскания с компании долга.

Предыстория:

  • Исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора.
  • Утром 28 февраля "Суспільне" заявило, что арест счетов за давние долги НТКУ перед АО "Евроньюс" блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" в мае и трансляцию Олимпиады-2020 летом.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году, но в 2013 году оплату за нее прекратили. В 2015 году АО "Евроньюс" выиграло суд у НТКУ, а долг перешел по наследству "Суспільному".
  • В 2017 году АО "Евроньюс" добилось замораживания в швейцарском банке Е15 млн, задепонированных Украиной для "Евровидения-2017" на случай форс-мажора. НСТУ обжаловало блокирование средств в Женеве, но суд в Швейцарии еще продолжается.
  • В 2019 году "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" отказалась от участия в "Евровидении" из-за политизации нацотбора. А в 2015 году Украина отказалась от участия в этом песенном конкурсе на фоне агрессии России: аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Украинская правда

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Темы: "Суспильне"Шмыгальбюджет
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