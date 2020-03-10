НСТУ просить Шмигаля виділити кошти для мовника
"Суспільне" опинилося під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів та написав відкритий лист до Кабміну.
Джерело: "Суспільне"
Дослівно: "Суспільний мовник України опинився під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів. Він звертається до Кабміну з проханням ініціювати виділення з державного бюджету окремих коштів для погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії (10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору), а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково".
Деталі: у НСТУ зазначили, що існує дві причини такої ситуації, і правління Суспільного мовника переконане, що обидві проблеми можуть бути вирішені за негайного втручання Кабінету Міністрів України.
Перша проблема – затримка виплати заробітної плати. Понад чотири тисячі працівників Суспільного мовника не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми.
Другим викликом залишається блокування рахунків телерадіокомпанії. Ще з лютого Суспільний мовник не може здійснювати жодних видатків, у лютому було накладено арешт на кошти, що є на рахунках мовника, задля стягнення із компанії боргу.
Передісторія:
- Виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мінюст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.
- Вранці 28 лютого "Суспільне" заявило, що арешт рахунків за давні борги НТКУ перед АТ "Євроньюз" блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" у травні і трансляцію Олімпіади-2020 влітку.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія нагадав, що україномовну версію міжнародного каналу "Euronews" запустили у 2010 році, але 2013 року сплати за неї припинилися. У 2015 році АТ "Євроньюз" виграло суд у НТКУ, а борг перейшов у спадок "Суспільному",
- У 2017 році АТ "Євроньюз" домоглося заморожування у швейцарському банку Є15 млн, задепонованих Україною для "Євробачення-2017" на випадок форс-мажору. НСТУ оскаржило блокування коштів у Женеві, але суд у Швейцарії ще триває.
- У 2019 році "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відмовилася від участі у "Євробачення" через політизацію нацвідбору. А у 2015 році Україна відмовилася від участі в цьому пісенному конкурсі на тлі агресії Росії:анексії Криму та окупації Донбасу.