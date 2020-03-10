НСТУ просить Шмигаля виділити кошти для мовника

"Суспільне" опинилося під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів та написав відкритий лист до Кабміну.

Джерело: "Суспільне"

Дослівно: "Суспільний мовник України опинився під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів. Він звертається до Кабміну з проханням ініціювати виділення з державного бюджету окремих коштів для погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії (10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору), а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково".

Деталі: у НСТУ зазначили, що існує дві причини такої ситуації, і правління Суспільного мовника переконане, що обидві проблеми можуть бути вирішені за негайного втручання Кабінету Міністрів України.

Перша проблема – затримка виплати заробітної плати. Понад чотири тисячі працівників Суспільного мовника не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми.

Другим викликом залишається блокування рахунків телерадіокомпанії. Ще з лютого Суспільний мовник не може здійснювати жодних видатків, у лютому було накладено арешт на кошти, що є на рахунках мовника, задля стягнення із компанії боргу.

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