В РФ одобрили закон, который признает украинцев "носителями русского языка"

Российский совет Федерации одобрил закон о признании граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без экзамена.

Источник: российское издание ТАСС

Дословно: "Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ".

Детали: В настоящее время иностранцы могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией.

Этот статус дает человеку возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон в случае его подписания президентом РФ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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