У РФ схвалили закон, який визнає українців "носіями російської мови"

Російський рада Федерації схвалила закон про визнання громадян України і Білорусі носіями російської мови без іспиту.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "Закон встановлює, що українці і білоруси, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди.

Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ".

Деталі: В даний час іноземці можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеного профільною комісією.

Цей статус дає людині можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Закон у разі його підписання президентом РФ вступить в силу через 90 днів після офіційного опублікування.

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