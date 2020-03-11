У РФ схвалили закон, який визнає українців "носіями російської мови"
Російський рада Федерації схвалила закон про визнання громадян України і Білорусі носіями російської мови без іспиту.
Джерело: російське видання ТАСС
Дослівно: "Закон встановлює, що українці і білоруси, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди.
Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ".
Деталі: В даний час іноземці можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеного профільною комісією.
Цей статус дає людині можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.
Закон у разі його підписання президентом РФ вступить в силу через 90 днів після офіційного опублікування.
Передісторія:
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- Згодом стало відомо, що в РФ мають намір істотно спростити процедуру прийому іноземців у російське громадянство: відповідний законопроєкт можуть внести на розгляд Держдуми вже у лютому.
- 4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.
- 12 лютого Держдума ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спростить процедуру отримання громадянства РФ для громадян України та Білорусі, які постійно проживають в РФ і вже мають посвідку на проживання.