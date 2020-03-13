Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа – СМИ

Пятница, 13 марта 2020, 11:00
В Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа – СМИ

В Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: ZN.UA со ссылкой на документы, переданные в распоряжение собеседником в переговорной группе.

Дословно: "Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Детали: В протоколе от 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Германия, Франция и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета. 

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина отмечает, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины  и  самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет.

Силина говорит, что это ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять.

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором,  с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве  "посредника", а не участника конфликта.

Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения  всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса.

Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания  названий и дат этих документов)  "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.

 
 

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
  • Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 одобрил этот комплекс мер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: