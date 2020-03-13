В Радомышле из-за коронавируса, закрыли рынки и останавливают транспорт

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Пятница, 13 марта 2020, 10:06

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Источник: сайт Радомышльской общины, председатель Радомышльской ОГА Виктор Пулковский в эфире 112.ua

Дословно: "По Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято Распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни.

В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена ​​работа всех рынков в нашем городе".

Прямая речь Виктора Пулковского: "Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города.

Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением".

По словам Пулковского, всего в городе два главных направления – к магистрали "Киев – Чоп" и к Малину – на этих постах будут стоять полицейские и проверять температуру у людей.

Что было раньше: На Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание на Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких.

За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Житомирская область коронавирус чрезвычайное происшествие


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