Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове уже года три – СМИ
Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, хотя до сих пор не декларировал этого.
Такой вывод делают журналисты проекта Bihus info на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.
Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.
Ткаченко сказал сначала, что этот дом он арендовал "не иногда, а в этом году", а снимки потом объяснил так: "Мы там периодически бывали, не секрет".
На счет декларирования нардеп заявил: "За 2019-й будет указано в декларации – и у кого арендую, и сколько плачу. Это не секрет. Всему свое время".
Журналисты подчеркивают, что дом расположен на спортивной базе незаконно – и об этом программа "Гроші" на "1+1" еще в 2015 году выпустила материал.
В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, затем несколько раз продлевал аренду.
В договоре за 2016 год стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс грн, а стоимость аренды – почти миллион гривен (3%). Аренда предусматривалась на 15 лет.
В 2018 году Киевсовет продлил договор на аренду, но стоимость имущества снизилась до 18 млн грн – и, соответственно, подешевела аренда. При этом в документах на участок городской земли появилось частное здание в 400 кв м.
В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.
Владельцем здания оказался Денис Копылов – президент инвестиционной компании, ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".
Денис Копылов подтвердил, что сдает в аренду Ткаченко дом, который ранее якобы вынужден был выкупить. Но никаких проблем в этом Копылов не видит.
Сам Ткаченко прокомментировал это "Украинской правде" так: "Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостевал там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное – домыслы, ничего нового".
Этому предшествовало: Журналисты Bihus.ibfo опубликовали материал о том, что Ткаченко пользуется особняком в природоохранной зоне на Трухановом острове: на участке 4 га расположен большой дом и два меньших, а также озерцо. Ткаченко заявил, что только арендовал на полгода дом на Трухановом острове.
Почему это важно: Александр Ткаченко изъявлял готовность возглавить Киевскую городскую госадминистрацию и участвовать в выборах городского главы Киева, чтобы защищать интересы киевлян.
Предыстория:
- Александр Ткаченко – бывший генеральный директор "1+1 Медиа", бывший журналист, телеведущий и продюсер, теперь – народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады IX созыва.
- Баллотируясь в нардепы, Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева - хотя якобы не планировал этого.
- Позже Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев – столице Украины, внесенный Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".
- В октябре Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
- Ткаченко просил премьер-министра Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.
- Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.
- В его декларации за 2018 год значится, что Ткаченко принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".
- Кроме того, Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО ("Солюшнз", "Вижн ТВ", "Вижн Медиа", "Плюс ТВ", "Бабель", "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Планета кино", "НТМ") и 2-х частных обществ – "Синема Лав Лтд" (Великобритания) и "А.Т.Трейдинг".