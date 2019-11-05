Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове уже года три – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, хотя до сих пор не декларировал этого.

Такой вывод делают журналисты проекта Bihus info на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.

Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.

По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.

Ткаченко сказал сначала, что этот дом он арендовал "не иногда, а в этом году", а снимки потом объяснил так: "Мы там периодически бывали, не секрет".

На счет декларирования нардеп заявил: "За 2019-й будет указано в декларации – и у кого арендую, и сколько плачу. Это не секрет. Всему свое время".

Журналисты подчеркивают, что дом расположен на спортивной базе незаконно – и об этом программа "Гроші" на "1+1" еще в 2015 году выпустила материал.

В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, затем несколько раз продлевал аренду.

В договоре за 2016 год стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс грн, а стоимость аренды – почти миллион гривен (3%). Аренда предусматривалась на 15 лет.

В 2018 году Киевсовет продлил договор на аренду, но стоимость имущества снизилась до 18 млн грн – и, соответственно, подешевела аренда. При этом в документах на участок городской земли появилось частное здание в 400 кв м.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.

Владельцем здания оказался Денис Копылов – президент инвестиционной компании, ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Денис Копылов подтвердил, что сдает в аренду Ткаченко дом, который ранее якобы вынужден был выкупить. Но никаких проблем в этом Копылов не видит.

Сам Ткаченко прокомментировал это "Украинской правде" так: "Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостевал там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное – домыслы, ничего нового".

Этому предшествовало: Журналисты Bihus.ibfo опубликовали материал о том, что Ткаченко пользуется особняком в природоохранной зоне на Трухановом острове: на участке 4 га расположен большой дом и два меньших, а также озерцо. Ткаченко заявил, что только арендовал на полгода дом на Трухановом острове.

Почему это важно: Александр Ткаченко изъявлял готовность возглавить Киевскую городскую госадминистрацию и участвовать в выборах городского главы Киева, чтобы защищать интересы киевлян.

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