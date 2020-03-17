Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожных, авиа и автобусных междугородных сообщений с 18 марта.

Источник: сообщение на сайте Правительственного портала, министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: С 18 марта запрещают железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала, постах Криклия и Шмыгаля.

В то же время, о работе метрополитена в информации из указанных источников есть несовпадения.

Сперва в Кабмине сообщили, что метрополитен в трех городах Украины перестанет работать 18 марта. Министр инфраструктуры сказал, что с 17. Шмыгаль в своем посте вообще не упоминал о работе подземки.

Позже Правительственный портал обновил информацию. "Кроме того, с 17 марта до 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", – дописали в пресс-службе.

Вскоре в сообщении главы правительства также появилось упоминание о метрополитене. Однако и оно не совпадает с Правительственным порталом. "Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля: перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре".

В то же время, на горячей линии КП "Киевский метрополитен" по состоянию на 2:00 ночи сообщили, что будут работать 17 марта в штатном режиме. Станции откроются как обычно, дополнительный указаний от КГГА не поступало.

Сейчас городские перевозки могут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория: