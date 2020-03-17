Правительство закрыло пассажирское сообщение между городами
Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке авиа и автобусного междугородного сообщения.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram
Детали: С 18 марта запрещают железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластние пассажирские перевозки. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.
С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а с 17 марта останавливается работа метро в городах.
Сейчас городские перевозки могут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- В Украине по состоянию на 16 марта подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.