Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке авиа и автобусного междугородного сообщения.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Детали: С 18 марта запрещают железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластние пассажирские перевозки. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а с 17 марта останавливается работа метро в городах.

Сейчас городские перевозки могут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

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