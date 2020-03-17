Пандемія коронавірусу Covid-19 внесла корективи в життя багатьох людей і країн. Україна не стала винятком.

Перші зміни деякі українці змогли відчути на собі ще 12 березня, коли уряд ухвалив рішення про введення карантину.

Але починаючи з 18 березня громадяни України будуть жити у цілком новій реальності. Діятиме ще більш жорсткий карантин – зачинені торгівельно-розважальні центри, театри і кінотеатри, обмеження в громадському транспорті, зачинені метро в містах-мільйонниках та зупиняється міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

Доповнила список вимог до карантину Верховна Рада, яка на рівні закону додала до рекомендацій, розроблених спеціалістами, покарання за його недотримання.

Вал порад, рішень і вимог за останній тиждень був настільки значним, що багато хто може просто заплутатись в усіх методичках та інструкціях, розроблених владою.

"Українська правда" вирішила зібрати в одному місці відповіді на найбільш поширені питання про те, як буде організоване життя країни в умовах карантину.

За що "світять" штрафи та тюрма

Карати як штрафами, так і ув'язненням, можуть за порушення обмежень, встановлених для боротьби з інфекцією. І не лише з новим коронавірусом – йдеться про протидію й іншим хворобам.

Міністерство внутрішніх справ пояснило цей пункт на прикладі втечі з місця обсервації людини, яка може бути заражена.

Насправді йдеться не лише про це. Під покарання можна потрапити загалом за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Встановлює їх спеціальний закон та інші рішення влади, в тому числі, місцевої.

Зараз у країні оголошений карантин, який сам собою означає обов'язкову госпіталізацію хворих та тих, хто контактував із хворими.

Країна вдалась і до інших обмежень, як-то закриття шкіл, кафе і ресторанів, ринків, культурних і розважальних закладів, обмеження руху транспорту, закриття кордонів та інші.

Тож, якщо ви продовжуєте приймати клієнтів у власній кав'ярні, одного дня можете прокинутись фігурантами кримінальної справи. Так сталось з працівниками Харківської міськради, очільник якої, Геннадій Кернес, вперто відмовлявся закривати дитсадки та школи.

Як каратимуть за порушення правил карантину

Ці зміни – не тимчасові, вони залишаться з країною, якщо не будуть скасовані, і по завершенню епідемії Covid-19.

Адміністративна стаття: "порушення правил карантину".

Покарання: штраф у 17-34 тис гривень або 34-170 тис гривень для посадовців.

Ця стаття з'явиться в адміністративному кодексі, де нині є покарання за недотримання карантину тварин і рослин, але немає норми стосовно людей. Тепер буде.

Кримінальна стаття: "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Покарання: 17-51 тис гривень штрафу / до 6 місяців арешту / обмеження волі до 3 років / позбавлення волі до 3 років; в тяжких випадках – 5-8 років тюрми.

Ця стаття вже є у кримінальному кодексі, однак покарання за нею стане більш тяжким: у десять разів зросте мінімальний штраф та з'явиться можливість відправити людину до в'язниці, навіть якщо її дії не були смертельними для інших.

Для того, щоб порушення було саме кримінальним, воно має спричинити поширення хвороби. Або бути таким, що "завідомо могло спричинити поширення".

Якщо ж злочин призвів до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання буде найсуворішим – від 5 до 8 років. Але ця норма була в законі і до змін.

Як закон має полегшити життя на карантині

Крім обмежень і заборон у законі, ухваленому Радою, є кілька норм, які мають допомогти країні та населенню пережити карантин. Деякі з них почнуть діяти одразу із законом, над іншими ще має попрацювати уряд.

Можна буде піти у неоплачувану відпустку, яка не буде рахуватись у загальний строк.

Чиновникам перенесуть термін подачі електронних декларацій – з 1 квітня до 1 червня.

Роботодавці можуть доручити працівникам, у тому числі державним, працювати вдома.

Переселенцям не можуть скасувати довідку про взяття на облік чи припинити їхні соцвиплати, навіть якщо вони тривалий час відсутні.

За несвоєчасну оплату комунальних послуг не можна буде нараховувати штрафи, відключати ці послуги, виселяти з житла.

Лікарі та інші, хто зайнятий у боротьбі з вірусом, отримуватимуть додатково до двох зарплат. Також доплати передбачать для працівників, "які забезпечують життєдіяльність населення".

Виплати субсидій не можна зупинити, їх мають продовжити автоматично, а коло отримувачів – розширити.

Призупиняються виплати по іпотеці.

Карантин буде в офіційному переліку форс-мажорною ситуацією. Це може стати в нагоді бізнесу, адже часто у різного роду договорах прописується, що сторона не несе відповідальності за його невиконання, якщо причиною став форс-мажор.

Не каратимуть іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати чи продовжити термін перебування в Україні.

Кабмін буде контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі.

Безробітного реєструватимуть у перший же день після звернення і тоді ж призначатимуть допомогу по безробіттю.

Розмитнення необхідних ліків та медичного обладнання буде пільговим.

Держтендери, необхідні для протидії Covid-19, вивели з-під процедури публічних закупівель для їхньої оперативності. Також для них передбачена можливість стовідсоткового авансу.

Скасовуються планові перевірки у сфері господарської діяльності.

Як працюватиме метро та громадський транспорт

У трьох містах України закривається метро:

Київське метро зупиняє свою роботу з 23:00 17 березня до 3 квітня.

17 березня до 3 квітня. Дніпровське метро зупиняється з 15.00 17 березня до 3 квітня.

17 березня до 3 квітня. Харківське метро закривається з 20:00 17 березня до 3 квітня.

На всій території України забороняється перевезення більше 10 пасажирів одночасно в міських трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутках.

Кількість людей у транспорті буде контролювати Нацполіція та Держсанепідслужба. Яким чином будуть відбуватися перевірки кількості людей у транспорті, наразі не відомо.

У КМДА повідомили, що від четверга 17 березня в Київській області допуск до пасажирського транспорту буде здійснюватися лише в масках.

Пасажирів без масок не пускатимуть в транспорт.

Як потрапити на роботу

У КМДА обіцяють, що для робітників підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі, будуть зроблені спеціальні маршрути для підвезення до робочого місця з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм. Йдеться про оборонні підприємства, харчову промисловість, водоканали, теплокомуненерго, лікарні тощо.

Наголошується, що добирання працівників до місця роботи – повна відповідальність керівників підприємств.

"Продовжується обробка рухомого складу приватного та комунального громадського транспорту, підземних пішохідних переходів, поручнів та інших речей, які підлягають тактильному контакту", – каже заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Як пересуватись країною

З 18 березня по 3 квітня в Україні заборонено:

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

Обмеження не діють на пересування Україною на власному авто та вантажні перевезення.

З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено:

Перевезення пасажирів залізницею в усіх напрямках внутрішніх сполучень.

При цьому "Укрзалізниця" може здійснювати окремі внутрішні пасажирські рейси, узгоджуючи їх з Мінінфраструктури та МОЗ. Або ж у випадку міжнародного залізничного сполучення за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужби.

Як працює міжнародне сполучення

Україна закрила міжнародне наземне пасажирське сполучення від 00:01 17 березня до 3 квітня. Цього ж дня було обмежене пасажирське авіасполучення.

У цей час будуть закриті пункти пропуску через держкордон для залізничного та автобусного сполучення.

Продовжують працювати 123 пункти пропуску на держкордоні. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють свою роботу.

Повний перелік закритих та працюючих пунктів пропуску можна знайти в окремому документі Кабінету міністрів України.

Також від 16 березня 2020 року і до 3 квітня припиняється в'їзд іноземців та осіб без громадянства на територію України.

Усі громадяни України можуть повернутися на територію України приватними авто.

Станом на зараз обмежень на виїзд немає. Але інша країна, до якої ви прямуєте, може мати такі обмеження.

Як організувати харчування

Під час карантину будуть зачинені заклади швидкого харчування, кафе, ресторани, бари.

Проте продуктові магазини не закривають.

ТРЦ йдуть на карантин, але продуктові супермаркети, які в них розташовані, можуть працювати.

Якщо вас лякає скупчення людей або ви хочете уникнути черги, то варто знати, що доставка їжі кур'єром безпечніша, ніж перебування у крамниці.

Ви можете сплачувати безконтактно, а потім попросити залишити пакунки під дверима. Немає даних, що це унеможливлює ризики зараження, адже на поверхні картону вірус живе 24 години та до 3-х днів на пластиковій поверхні.

Але з чисто логічної точки зору, це безпечніше, ніж перебування з іншими людьми у закритому приміщенні – руки та поверхні можна дезінфікувати.

Як буде працювати пошта

Як державна "Укрпошта", так і приватна "Нова пошта" працюватимуть у звичайному режимі, але з певними змінами.

В "Укрпошті" просять не заходити за лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт, та підходити лише тоді, коли вікно вільне та не заходити у приміщення, якщо бачите чергу.

У період карантину підприємство змінило умови доставки, вручення і зберігання поштових відправлень. Рекомендовані поштові відправлення (крім листів з позначкою "Судова повістка") необхідно вкладати до поштових та абонентських скриньок адресатів. При цьому "Укрпошта" безкоштовно зберігатиме реєстровані поштові відправлення у відділеннях.

Крім цього, уряд планує врегулювати питання, що дозволить "Укрпошті" в експериментальному режимі доставляти ліки.

"Нова пошта" також обіцяє працювати в повному обсязі. Підприємство повідомляє, що відділення оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками та постійно проводитиметься прибирання, дезінфекція. Співробітники проходитимуть первинний огляд і не допускатимуться до роботи у разі погіршення самопочуття.

Винятком стали відділення, які розташовані в торгівельно-розважальних комплексах. Їх тимчасово закриють, а посилки перенаправлятимуться в сусідні відділення. Список закритих відділень можна знайти тут.

Як безпечно вийти з дому на прогулянку, ходити за покупками, користуватись транспортом

Бути в карантині означає не покидати своєї домівки без нагальної потреби. Якщо вам треба вийти на вулицю, Всесвітня організація охорони здоров'я радить не підходити до людей ближче, ніж на 1 метр.

Центр з контролю та захворювань США (CDC) стверджує, що наразі мало даних, які б допомогли визначити небезпечний близький контакт.

За твердженням CDC, тісним контактом точно можна вважати такий, який тривав декілька хвилин. Контакти до 1 хвилини можна вважати відносно безпечними.

Тобто шанси заразитися, якщо людина просто пройшла повз вас, не високі.

Користуйтесь цими рекомендаціями, якщо маєте покинути оселю.

Після відвідування громадських місць вкрай важливо мити руки з милом не менше 20 секунд. Якщо вода та мило недоступні, використовуйте антисептик з вмістом алкоголю не нижче 60%.

Іншими словами, головне – соціальна ізоляція. Чим далі ви від людей, тим безпечніше для всіх.

Як не поставити під загрозу інших людей

Хвора людина має залишатися вдома.

Якщо у вас є симптоми ГРВІ, обов'язково вдягайте хірургічну маску. Це допоможе захистити членів вашої родини.

Також медична маска важлива для тих, хто піклується про хвору людину та необхідна для медичних працівників.

Маску необхідно часто змінювати. Якщо ви відчуваєте, що в середині вона волога – це ознака того, що її варто зняти та викинути. Бажано в смітник з кришкою, яка міцно закривається.

Чи варто носити маску всім

Як стверджує представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, пацієнтам без симптомів не радять використовувати хірургічні маски як засіб індивідуального захисту.

"Головним розповсюджувачем захворювання все ще вважаються люди з симптомами. Але потрібно розуміти, що це новий вірус і щодня з'являється нова інформація про нього", – каже Хабіхт.

Як допомогти рідним, які підпадають під групу ризику

80% людей, які хворіють на Covid-19, переносять захворювання легко.

У зоні ризику люди літнього віку та ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, наприклад, цукровий діабет чи високий тиск.

Вони можуть важко перенести захворювання чи померти.

Як допомогти рідним не наражати себе на небезпеку?

Нещодавно CDC надав пацієнтам у зоні ризику наступні рекомендації:

запасіться продуктами;

перевірте, чи наявне все необхідне в аптечці;

тримайте соціальну дистанцію;

уникайте непотрібних мандрівок;

залишайтесь вдома так довго, наскільки це лише можливо;

часто мийте руки.

Геронтолог Лорі Архабальд-Паноні також радить подумати про альтернативні методи комунікації.

"Соціальна дистанція не означає соціальна ізоляція. Навіть потенційно смертельний вірус не має бути приводом для самотності. Наразі у нас багато можливостей бути в комунікації один з одним", – каже вона.

Вона додає, що гарною порадою для психічного здоров'я буде інформаційна дієта.

Як прибирати вдома під час карантину

З того, що на сьогодні відомо, ризики заразитися на коронавірусну інфекцію вищі через респіраторні краплинки. Хоча ризик зараження від поверхонь існує, за даними CDC, офіційно таких випадків зареєстровано не було.

Проте ВООЗ стверджує, що такі ризики зараження існують.

Очищення та дезінфекція поверхонь вважається гарним методом профілактики COVID-19.

За останніми даними вірус може жити на поверхнях від декількох годин до декількох днів. Тривалість може залежати від матеріалу, з якого поверхня зроблена.

Як же очищати та дезінфікувати поверхні?

одягніть одноразові рукавички. Їх важливо викидати після кожного прибирання. Якщо у вас рукавиці багаторазового використання, то вони мають використовуватись лише для дезінфекцій проти COVID-19;

перед дезінфекцією, поверхні треба вимити мийним засобом або водою з милом;

для дезінфекції ви також можете використовувати розбавлений господарський відбілювач (5 столових ложок відбілювача на приблизно 3,5 літра води) або розчин, де вміст спирту не менше 70%;

для чищення килимів використовуйте засоби, які для них передбачені й доступні в крамницях;

після чистки виперіть килим згідно з інструкцією. Використовуйте під час прання максимальну температуру води, яка тільки можлива.

Окрім дотримання усіх рекомендацій та порад, перш за все варто не втрачати здорового глузду, не панікувати та не розпускати чуток. Мийте руки частіше, займайтесь саморозвитком та любіть ближніх.

Здоров'я вам!

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