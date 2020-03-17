МИД: за рубежом сформированы точки-хабы, из которых украинцев гарантированно вывезут

Украина сформировала точки-хабы, из которых украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что с 17 марта Украина прекратила международное регулярное пассажирское сообщение, поэтому украинцы или иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, не смогут вернуться домой регулярным пассажирским сообщением - рейсовым самолетом, поездом или автобусом.

Сейчас в 11 городах мира созданы хабы, из которых, по словам МИД, украинцы смогут гарантированно вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам.

Список хабов будет обновляться, но по состоянию на вечер 17 марта в него вошли: Стамбул (самолет), Дубаи, Абу Даби (самолет), Прага (самолет в Польшу, после - поезд), Берлин (поезд и самолет), Варшава, Перемышль (поезд), Вена (поезд и самолет), Братислава (в Польшу, после поезд), Рига, Вильнюс (поезд).

Как добавили в МИД, в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

"Когда и откуда будут отправляться рейсы - гражданам сообщат посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах министерства иностранных дел и министерства инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.

Что было раньше: Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

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